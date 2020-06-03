2020/06/03 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراما العربية الهيمنة السياسية – حسام التميمي دراما الوطن العربي نثرت العدالة والنزاهة والنجاح…على جبين الأنظمة والحكومات العربية وهي تطل علينا كل عام في رمضان بمسلسلات وبرامج ولقاءات وإعلانات.وتتسابق القنوات الفضائية على أكثر الإصدارات لعرضها وعلى مدار 24 ساعة، ضمن متابعة كبيرة للعوائل والأفراد بحرص ودقة.ولقد نجحت الأنظمة السياسية والحكومات في فرض إرادتها […]

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