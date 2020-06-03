2020/06/03 | 23:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..هيئة الحشد الشعبي تصدر تأكيدا لكافة تشكيلاتها بشأن الضوابط الحاكمة لعملها.

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