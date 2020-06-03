تعيين 53 امرأة سعودية برتبة “محقق” في السلك القضائي بالمملكة

2020/06/03 | 23:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الديوان الملكي السعودي قراراً عيّن فيه دفعة جديدة من النساء، برتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة السعودية، وذلك ضمن إجراءات الانفتاح ومشاركة المرأة التي بدأت سلطات البلاد بالعمل عليها خلال السنوات الأخيرة.ووفقاً للمتحدث…

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