2020/06/03 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احذفوا لعبة بوبجي يتصدر تريند تويتر.. والسبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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