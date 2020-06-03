أسهم أوروبا تعاود الارتفاع بدعم من تحسن في البيانات وقفزة لشركات التأمين

2020/06/03 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قفزت أسهم شركات التأمين يوم الأربعاء، بعد أن قالت “أكسا” الفرنسية إنها ستدفع توزيعات، في حين حفز تحسن في البيانات العالمية الرهانات على تعاف اقتصادي من أزمة فيروس كورونا بخطى أسرع.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ السادس من مارس، إذ تفوق أداء المؤشر داكس الألماني على […]

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