2020/06/03 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الصدر يعلق على اقتحام دائرة صحة ذي قار واجبار مديرها على الاستقالة

بغداد اليوم- بغداد

اكد مدير عام دائرة الصحة العامة، في وزارة الصحة، الدكتور عبد الامير الحلفي ، اليوم الاربعاء، بأن الحكومة لم تخصص اية اموال الى الوزارة للسيطرة على جائحة كورونا التي انتشرت في المحافظات العراقية فيما كشف عن وجود توجه لطلب تمديد الح

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الاربعاء 3 حزيران 2020، من إنهيار المنظومة الصحية في العراق بعد اسبوعين من الآن في حال استمرار تسجيل عدد اصابات مرتفع بفيروس كورونا.

وقال الموسوي، في حديث لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن إقامتها دعوة قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار والتجاوز عليه.

وذكرت الوزارة في بيان انها "اقامت دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء عل

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