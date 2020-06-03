صحة الرصافة تعلن الموقف الجغرافي للاصابات الـ 262 التي سجلت اليوم

2020/06/03 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد /الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن التوزيع الجغرافي للاصابات ا...





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