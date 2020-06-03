التعليم تعلن إجراء الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه عبر المنصات الالكترونية

2020/06/03 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إجراء الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه في الجامعات العراقية عبر المنصات الإلكترونية.

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