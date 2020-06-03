2020/06/03 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر مغردا :ثورة الاصلاح لابد ان تبقى ناصعة بيضاء وما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية لا يمثل الاصلاح في شئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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