نائب يطمئن: لن يستقطع أي مبلغ من رواتب الموظفين

2020/06/03 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب، فلاح الخفاجي، الأربعاء، أنه لن يستقطع أي مبلغ من رواتب الموظفين وأصحب الدخل المحدود في الحكومة العراقية.وقال الخفاجي في حديث لقناة “العهد”، إن “الاستقطاع في الرواتب سيكون على أصحاب الرواتب من المليونين فأعلى ولا يشمل الموظفين العاديين وأصحاب الدخل المحدود”.

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