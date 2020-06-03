الانواء الجوية تعلن عن توقعاتها لفصل الصيف.. مدن ستتجاور حرارتها نصف درجة الغليان

2020/06/03 | 23:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الاربعاء، عن توقعاتها لفصل الصيف وتأثيرات الاغلاق التام جراء انتشار وباء كورونا على درجات الحرارة بشكل عام.وقال مدير البيئة في الهيئة محمد عبد اللطيف في تصريح لوكالة أين الاخبارية ان “المدن المرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالميا هي، مطربة في الكويت، الاهواز في إيران، البصرة والعمارة وخانقين في العراق، اذ من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى 51 درجة مئوية، فما فوق”.واضاف عبد اللطيف، وهو رئيس منبئين أقدم في الهيئة، ان “توقف النشاط الصناعي والاقتصادي بسبب تفشي فايروس كورونا عالميا قلل نسب الغازات الملوثة للبيئة المعروف بـ”الاحتباس الحراري” ولكن يجب علينا أن لا ننسى تأثير الاشعاع الشمسي المباشر الذي لم يجد أي عوالق كاربونية أو غبارية أو أملاح في طريقه”، مشيراً الى ان هذا يعني “لن يحدث الاشعاع الشمسي لأي عمليات (امتصاص انعكاس تطاير انحراف)”.وتابع المتحدث، بحسب البيان، ان “موسم الصيف مناخياً، بدأ في ١ حزيران ٢٠٢٠، حيث ستتخل بعض ايام الصيف العراقي حر شديد، في المقابل ستخفض الحرارة في أيام، وعموماً لن يختلف الصيف الحالي كثيراً عن المواسم الاخيرة”.

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