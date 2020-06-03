محلل سياسي: الكاظمي لن يعمل على اخراج القوات الأجنبية

2020/06/03 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس مركز أفق للتحليل السياسي، جمعة العطواني، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يعمل على اخراج القوات الأجنبية لكنه سيقلل عددها.وقال العطواني في حديث لقناة “العهد”، إن “حكومة مصطفى الكاظمي سارت على نهج المحاصصة مثل سابقاتها”.وأردف ، أن “الكاظمي خضع لضغوطات الكتل ومنحها وزارات مع احتفاظه بحق الترشيح”.وأشار العطواني إلى أن […]

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