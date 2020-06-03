العراق- رئاسة “الحشد الشعبي” تصدر عدّة قرارات: إبعاد الارتباطات السياسيّة عنها

2020/06/03 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد هيكلة هيئة #الحشد_الشعبي في #العراق، أصد رئيس الهيئة #فالح_الفياض، الأربعاء، /10/ قرارات بشأن عمل الهيئة في المرحلة القادمة.جاء في نص القرارات: «استناداً إلى قانون هيئة “الحشد الشعبي” (…) ولتأكيد الضوابط الحاكمة لعمل…

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