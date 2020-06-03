إقليم كوردستان يكثف المساعي للحد من التهرب الضريبي

2020/06/03 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان هناك تنسيقا بين دوائر حكومة الاقليم بخصوص جمع الضرائب من اجل "الحد بشكل اكبر من التهرب الضريبي، مبينا ان دوائر الضريبة سيعاد تنظيمها عبر نظام قواعد البيانات (داتا بيس).

ونقل بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، وتابعته شفق نيوز، عن الوزير آوات شيخ جناب قوله ان الوزارة تقوم حاليا بزيادة الاتصال بجميع دوائر الحكومة من اجل ان تكون متعاونة في جني الضرائب ومنع زيادة التهرب الضريبي، مع عدد من الخطوات الاخرى التي تتمثل في تحديث الخطوات بهذا الاتجاه.

واشار البيان الى ان الوزارة منهمكة في اعادة تنظيم جميع دوائر الضريبة عن طريق نظام قواعد البيانات (داتا بيس).

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