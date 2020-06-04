2020/06/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتسبو الأمن في كربلاء يطالبون بإطلاق الرواتب المتأخرة التقاعد تتعهّد بصرف مستحقات المستفيدين خلال المواعيد المقرّرة بغداد – عبد اللطيف الموسوي اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن انجاز اجراءات توزيع رواتب المتقاعدين والمباشرة بصرفها خلال الاسبوع الحالي.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (سيتم توزيع رواتب المتقاعدين خلال الاسبوع الحالي وفي مواعيدها المحددة).فيما […]

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