2020/06/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وزيدان يشدّدان على ترسيخ العدالة وحسم ملفات الفساد بغداد – الزمان بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال اللقاء بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات […]

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