2020/06/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية نادرة في مستشفى سامراء لفتح أمعاء طفل سامراء- محمد صادق السامرائي اجريت بنجاح في مستشفى سامراء العام التابعة لدائرة صحة صـــلاح الـــدين عملية فوق الكبرى لطفل يعاني من آلام حادة في البطن مع تقيؤ شديد.وقال مدير مستشفى سامراء العام علي خلف علي لـ (الزمان) انه تم تشكيل فريق طبي متخصص بقيادة عبد الحميد […]

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