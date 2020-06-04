التوزيع المناطقي لاصابات الرصافة

2020/06/04 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، عن المناطق التي شهدت اصابات بكورونا اليوم والبالغ عددها 262 اصابة.198 بمدينة الصدر 13 في الزعفرانية وبغداد جديدة وزيونة والغدير 11 في حي اور وام الكبر والغزلان وحي البنوك وحي سومر والطالبية 13 في الأمين والبلديات والمشتل والحبيبية وحي الزهراء والمعلمين والفضيلية 6 في المعامل والعبيدي وحي النصر 4 […]

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