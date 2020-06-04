السيد الصدر: ما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية لا يمثل الاصلاح

2020/06/04 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في مدينة الناصرية ضد الكوادر الصحية لا يمثل الإصلاح.

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