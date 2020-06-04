2020/06/04 | 00:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة الصحة ، مساء اليوم الاربعاء ، عن قيامها برفع دعوى قضائية على المجموعة التي اعتدت على مدير عام دائرة صحة ذي قار والملاكات الصحية في الدائرة.وقال الوزارة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة الصحة اقامت دعوى قضائية على المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تقيم دعوى قضائية على المعتدين على صحة ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تقيم دعوى قضائية على المعتدين على صحة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).