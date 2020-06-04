الفلسفة المعادلاتية و تحليل الكون - حسن عجمي

2020/06/04 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي الفلسفة المعادلاتية هي الفلسفة التي تُحلِّل المفاهيم والظواهر من خلال معادلات رياضية.



تؤكِّد الفلسفة المعادلاتية على أنَّ الظواهر والحقائق معادلات رياضية ما يسمح بتحليلها رياضياً.



فكل ظاهرة أو حقيقة هي معادلة رياضية.



من هنا ، تهدف الفلسفة المعادلاتية إلى اكتشاف المعادلات الرياضية الصادقة و الناجحة في التعبير عن أية ظاهرة أو حقيقة.



للفلسفة المعادلاتية فضائل معرفية عديدة منها فضيلتها الكامنة في حلّ ......





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