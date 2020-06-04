روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعدد الإصابات بفيروس “كورونا”

2020/06/04 | 00:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت حصيلة الإصابات بفيروس #كورونا في #روسيا 8500 إصابة جديدة، تم اكتشافها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة الكاملة 432،277 إصابة في معظم البلاد.وبلغ عدد الوفيات بالفيروس المستجد 5215 حالة، بعد تسجيل 178…

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