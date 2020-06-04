2020/06/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطابقاً مع مقترحات (الزمان) بشأن تخفيض رواتب كبار المسؤولين الكاظمي: حلول الأزمة الإقتصادية لن تكون على حساب ذوي الدخل المحدود بغداد – قصي منذر قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة، لمواجهة تراجع إيرادات البلاد المالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الكاظمي القول (لن نسمح بأن […]

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