2020/06/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تعيد إفتتاح معبرين حدوديين مع العراق وإيران رئيس الوزراء لاردكانيان : حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع الجوار بغداد – عبد اللطيف الموسوي طهران – رزاق نامقي اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ويسعى لتطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء […]

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