2020/06/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يلزم الحكومة إرسال الموازنة ويوافق على إدراج قانون التقاعد بغداد – الزمان صوّت مجلس النواب امس لدى استئنافه جلساته على صيغة قرار لتحديد موعد للحكومة بارسال الموازنة العامة الى البرلمان، كما قرر ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في الجلسة المقبلة.وقال مصدر في البرلمان ان (المجلس النواب يُصوت على صيغة قرار يلزم الحكومة ارسال […]

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