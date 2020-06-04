2020/06/04 | 00:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة تندد بالعنصرية في امريكا والاعتداء "غير المسبوق" على الصحفيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تندد بالعنصرية في امريكا والاعتداء "غير المسبوق" على الصحفيين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تندد بالعنصرية في امريكا والاعتداء "غير المسبوق" على الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).