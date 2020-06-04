الإمام الخميني (ره ) شخصية جامعة وهذه بعض خصائصه

2020/06/04 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد العبادي..لا أدري ماذا اقول عن الرجل الذي احتضنته الجماهير عند قيام الثورة ووقفت له اجلالا على حافتي الطريق تتغنى بمواقفه .ولا أدري ماذا اقول عن الرجل الذي احتشدت له الجماهير بالملايين لتشييعه إلى مثواه الأخير ، وتحزن بأسى عميق على فراقه .لقد تعلق به الناس واخذت قلوبهم تهوي إليه .لقد كان […]

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