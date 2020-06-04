ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء الى  ( 151 )

2020/06/04 | 00:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى ( 151 ) حالة بعد تسجيل ( 13 ) حالة جديدة ومغادرتهم ردهة الحميات ، وبموازاة تسجيل ( 11 ) إصابة جديدة مؤكدة مختبريا .وقال اعلام الصحة في تصريح لـــ […]

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