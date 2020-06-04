صحة ميسان تسجل 35 أصابة جديدة وحالتين للشفاء  ووفاة واحدة

2020/06/04 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها 35 أصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء لحالتين.وقال بيان الدائرة أن ميسان سجلت اليوم ( 35) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان ،مشيرا إلى أن الإصابات توزعت على مناطق ( حي الحسين القديم، وقطاع 30،ومنطقة حي اليرموك ،وحي الخضراء ) في […]

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