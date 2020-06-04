2020/06/04 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن ممثل بعثة الامم المتحدة (UNAMI ) في كربلاء علي كمونه ، مساء الاربعاء، إن “البعثة تعتزم إنشاء ردهات للمصابين بفيروس كورونا في مدينة الإمام الحسين الطبية كمساعدة للحكومة المحلية في المحافظة .وقال كمونة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “بعثة الأمم المتحدة ستجهز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي تعتزم إنشاء ردهات لمصابي كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي تعتزم إنشاء ردهات لمصابي كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).