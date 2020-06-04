بعد ستة اشهر..استكمال الشوط الثاني لاطول مباراة بتاريخ كرة القدم

2020/06/04 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت رابطة الدوري الإسباني، خطتها لاستكمال مباراة توقفت في كانون الاول (ديسمبر)، مما يجعلها أطول مباراة في تاريخ كرة القدم الحديث.ووفقا لصحيفة “ماركا”، أعلنت رابطة الدوري الإسباني إقامة “الشوط الثاني” من مباراة رايو فاليكانو وألباسيت، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، الأربعاء المقبل 10 حزيران (يونيو).وكانت مواجهة رايو فاليكانو وألباسيت قد توقفت بعد نهاية […]

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