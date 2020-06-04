عبد الرحمن القصاب .. المناضل المنسي - محمد السعدي

2020/06/04 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي عبد الرحمن القصاب ..



المناضل المنسي .محمد السعديكنت حديث العهد بالسياسة , وفي بداية خطوات الطريق الأولى على تخوت مقاهي قرية الهويدر الخشبية العتيقة , وفي طور القراءات الاولى عن تاريخ حزب الشيوعيين العراقيين والسجالات حولها في الموقف من أحداث مهمة وقريبة .



كانت ثورة 14 تموز 1958 أي الاقرب الى صورة الحدث وما عصف بها من تطورات وتفاصيل وأحداث أدت في نهايتها الأخيرة الى ألاطاحة بالث ......





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