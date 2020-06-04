2020/06/04 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي جماهير التيار الصدري/بين ثقافتين اثنتين/قراءة في الوعي الاجتماعي يطيب لي أن أعود إلى منبت النشأة والصبا والانتماء مذ كنت شابا حيويا متحركا، وجدت نفسي هناك منتميا إلى الحزب الشيوعي العراقي وإلى منظماته ومبادرات الشباب المتجددة.فبقيت في الذاكرة مشاهداتي اليومية لجماهير الكادحين والمهمشبن الذين هربوا من جور الإقطاع في العمارة لينضموا إلى أهاليهم في الخندق العميق /خلف السدة الشرقية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير التيار الصدري/بين ثقافتين اثنتين/قراءة في الوعي الاجتماعي - عبد جاسم الساعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير التيار الصدري/بين ثقافتين اثنتين/قراءة في الوعي الاجتماعي - عبد جاسم الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).