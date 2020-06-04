كورونا والإشتراكية الديموقراطية - عبدالجواد سيد

2020/06/04 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد ندرك أن الحياة مستمرة ، وأننا لابد أن نتعايش مع الفيروس، ونستأنف حياتنا ، ولكن ظلت هذه المقالة الثالثة ، كان يجب أن تخرج، لتشارك فى الإجابة على كثير من الأسئلة التى طرحتها الجائحة، من المسئول عنها، الرأسمالية المتوحشة، أم الديكتاتورية المتوحشة، وعن أهمية دور الدولة ، التى أبرزته الجائحة واضحاً ، وعن النظام الأمثل للمستقبل، وذلك فى ظرف مشابه لظرف الخمسينات من القرن الماضى ، ومع إندلاع الحرب الباردة ......





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