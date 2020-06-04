في الذكرى السنوية 31 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)

2020/06/04 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – د.أحمد الزين..رحل قائد الثورة الإسلامية في أيران، الإمام الخميني (قده) عن هذه الدنيا الفانية في الثالث من حزيران 1989، وانتقلت روحه الطاهرة حيث اراد خالقها ان تكون في عالم الدنيا الاخرة، {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}.رحل الإمام الخميني بعد ان ترك لنا الكثير من الإنجازات […]

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