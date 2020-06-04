نجمة مصرية تستعرض ساعتها الثمينة

2020/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬ شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري‭ ‬جمهورها‭ ‬بصورة‭ ‬حديثة‭ ‬لها،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬داخل‭ ‬سيارتها،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬إطلالتها‭ ‬سوى‭ ‬ساعتها‭ ‬الثمينة‭.‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬ارتدتها‭ ‬ياسمين‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬Audemars‭ ‬Piguet‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬Legacy‭ ‬ويبلغ‭ ‬سعرها‭ ‬29‭ ‬ألفاً‭ ‬و400‭ ‬دولاراً‭.‬‭ ‬ساعة‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الاستانلستيل‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مرصعة‭ […]

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