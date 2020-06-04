مطربة أمريكية شهيرة تداوي جرحى كاليفورنيا

2020/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬ اضيفت‭ ‬النجمة‭ ‬والمطربة‭ ‬الأمريكية‭ ‬هالزي،‭ ‬لقائمة‭ ‬المشاهير‭ ‬والنجوم‭ ‬المنددين‭ ‬بإعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بسبب‭ ‬مقتل‭ ‬جورج‭ ‬فلويد،‭ ‬الشاب‭ ‬صاحب‭ ‬الأصول‭ ‬الأفريقية،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مينيابوليس‭ ‬الأمريكية‭.‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬مونيا‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بتضميد‭ ‬جراح‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ […]

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