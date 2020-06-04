اعتذار من ملكة جمال ماليزية

2020/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوالالمبور‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتذرت‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬ماليزية‭ ‬بعد‭ ‬نشرها‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬تنصح‭ ‬فيه‭ ‬السود‭ “‬بالتهدئة‭ ‬من‭ ‬روعهم‭” ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتجاجات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العنيفة‭ ‬ضد‭ ‬عنصرية‭ ‬الشرطة،‭ ‬بعدما‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬فيلم‭ “‬كريزي‭ ‬ريتش‭ ‬إيجنز‭” ‬هنري‭ ‬غولدنغ‭.‬ وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تظاهرات‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ […]

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