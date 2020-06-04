ذي قار تصدر بيانا بشان الاعتداء على صحة المحافظة

2020/06/04 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، بيانا بشان الاعتداء على مديرية صحة المحافظة من قبل بعض المتظاهرين واجبار المدير العام على توقيع الاستقالة، فيما اكد ان مؤسسات الدولة واجهزتها العاملة مصانة وفق القانون، وأن آليات تغيير المديرين والمسؤولين في هذه المؤسسات قد رسمها قانون واضح، كما رسم آليات التعيين.وادناه نص البيان: بسم الله […]

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