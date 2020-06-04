ثورة الأمريكيين وعار العرب

2020/06/04 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سليم المنتصر- كاتب من اليمن..الثورة التي قام بها الأمريكيون ضد العنصرية وضد العنف ضد السود تحديدا جعلت العرب والمسلمين في خانه ضيقة جدا وحرج شديد لإنه من العار أن يقتل أهلنا في فلسطين كل يوم ومنذ عشرات السنين على يد محتلين وغاصبين والعرب والمسلمين لم يشعلوها ثورة على رؤوس الصهاينة، الأمريكيون ثاروا على […]

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