2020/06/04 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة منتظرة على نطاق واسع عن تجارب سريرية، أن دواء الملاريا الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب كعلاج لمرض كوفيد-19 غير فعال في الوقاية من العدوى لدى الأشخاص الذين تعرض والفيروس كورونا.ولم ترصد التجربة الجديدة أي آثار جانبية خطيرة أو مشاكل في القلب من استخدام هيدروكسي كلوروكين.وفجر الدعم الشديد من ترامب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: دواء ترامب لعلاج كورونا غير فعال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: دواء ترامب لعلاج كورونا غير فعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).