مباحثات‭ ‬عراقية‭  ‬ايرانية‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬والكهرباء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬

2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة‭ ‬تعيد‭ ‬إفتتاح‭ ‬معبرين‭ ‬حدوديين‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وإيران بغداد‭-‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الموسوي‭ – ‬طهران‭ – ‬رزاق‭ ‬نامقي اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬أفضل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جيرانه‭ ‬ويسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬الخارجي‭ ‬وزيادة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭.‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ (‬الزمان‭) ‬امس‭ ‬إن‭ (‬الكاظمي‭ ‬التقى‭ ‬بوزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيراني‭ […]

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