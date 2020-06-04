2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة تعيد إفتتاح معبرين حدوديين مع العراق وإيران بغداد-عبد اللطيف الموسوي – طهران – رزاق نامقي اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ويسعى لتطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الكاظمي التقى بوزير الطاقة الإيراني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية ايرانية حول الطاقة والكهرباء في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الكاظمي التقى بوزير الطاقة الإيراني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية ايرانية حول الطاقة والكهرباء في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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