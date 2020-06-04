2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع الأميركي يعارض نشر الجيش في المدن لاحتواء الاحتجاجات لندن,- اثينا – واشنطن – الزمان تظاهر الآلاف في لندن الأربعاء احتجاجا على وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد خلال توقيفه من قبل عناصر شرطة مدينة مينيابوليس، فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل لفلويد ووجه رسالة الى الرئيس دونالد ترامب قال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة تضامن في لندن وجونسون يراسل ترامب: لا مكان للعنصرية في مجتمعنا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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