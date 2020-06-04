تظاهرة‭ ‬تضامن‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وجونسون‭ ‬يراسل‭ ‬ترامب‭:‬ لا‭ ‬مكان‭ ‬للعنصرية‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا

2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬يعارض‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬لاحتواء‭ ‬الاحتجاجات لندن‭,- ‬اثينا‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الأربعاء‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬المواطن‭ ‬الأميركي‭ ‬الأسود‭ ‬جورج‭ ‬فلويد‭ ‬خلال‭ ‬توقيفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬مينيابوليس،‭ ‬فيما‭ ‬دان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬لفلويد‭ ‬ووجه‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ […]

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