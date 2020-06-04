2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس- الزمان أبدت الرئاسة الفرنسية الأربعاء «قلقها البالغ» إزاء الأوضاع في ليبيا، متخوّفة من اتّفاق بين تركيا وروسيا «يخدم مصالحهما» على حساب مصلحة البلاد.
وأكد بيان للرئاسة أن «الأزمة الليبية تتعقّد بسبب التدخلات الخارجية» الروسية والتركية، محذّرا من «خطر تفلّت الأزمة من أيدي الجميع».
وتابع البيان أن الرئيس الفرنسي يبدي قلقه إزاء «تعزيز الوجود […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تخشى الاتفاق بين روسيا وتركيا في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد بيان للرئاسة أن «الأزمة الليبية تتعقّد بسبب التدخلات الخارجية» الروسية والتركية، محذّرا من «خطر تفلّت الأزمة من أيدي الجميع».
وتابع البيان أن الرئيس الفرنسي يبدي قلقه إزاء «تعزيز الوجود […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تخشى الاتفاق بين روسيا وتركيا في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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