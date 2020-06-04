باريس‭ ‬تخشى‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬ليبيا

2020/06/04 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أبدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬البالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬متخوّفة‭ ‬من‭ ‬اتّفاق‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬‮«‬يخدم‭ ‬مصالحهما‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مصلحة‭ ‬البلاد‭.‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬تتعقّد‭ ‬بسبب‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬والتركية،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬تفلّت‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬يبدي‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الوجود‭ […]

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