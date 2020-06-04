فتح الباب لقرار خطير بحق قاتل جورج فلويد

2020/06/04 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأميركية، كيث إيليسون، أن توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد لا تزال ممكنة.وعند سؤاله خلال مقابلة أجرتها معه شبكة “سي.إن.إن” عن احتمال توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى قال إيليسون: “نواصل جمع الأدلة وإذا حصلنا على دليل يدعم ذلك فسوف نضعه أمام هيئة […]

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