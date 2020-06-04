القابلية الشخصية للمسؤول

2020/06/04 | 03:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام البلدان العربية تواجه زيادة في اصابات فيروس كورونا المستجد في حين يتجه العالم الى خفض نسبة الاصابات والوفيات بالرغم من الارقام التي لا تزال عالية.والاختبار الأول الذي عاشته الدول العربية يخص الادارات العامة ذات الصلة المباشرة بمعالجة ملف الفيروس.وأغلبية هذه الادارات وصولا للوزارات المعنية تعاني أصلاً من ترهلات وبيروقراطية مستوطنة […]

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