الصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا

2020/06/04 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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