وزير الطاقة الايراني يعلن اتفاقا جديدا مع العراق حول الكهرباء

2020/06/04 | 06:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان عن ارتياحه لنتائج زيارته والوفد المرافق الى العراق اليوم الاربعاء معلنا التوقيع على اتفاق لتصدير الكهرباء الا...

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