رسالة إلى أخي اليساري الإمتثالي - محمد عمامي

2020/06/04 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمامي ربما لا يعرف البعض أنّ كلمة "شهيد" خلقت في الحروب الدينية لتعبّر عن المضحين بأنفسهم من أجل الرّب والدين وفي بعض الأحيان من أجل المؤسسة الدينية التي خلقت وهم تماثلها مع الدين وحتى مع الإلاه نفسه.



لقد استعمل مفهوم الشهيد في اليهودية أثناء الحروب المكابية والحروب ضد روما وغيرها من الحروب التي كان اليهود طرفا فيها ثم وقع شحذه من جديد من قبل الحركة الصهيونية في سياق حديث يعلمه الجميع.



وعند المسيحيين ......





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