تسجيل حالة جديدة بكورونا في حلبجة .. والسليمانية توجه نداءً لمصلين بعد اصابة امامهم

2020/06/04 | 07:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الخميس بتسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حلبجة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مركز "الشهيد على شيعة" الطبي سجل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في ناحية خورمال التابعة لحلبجة.

اوضح المصدر ان المصاب رجل يبلغ من العمر 58 عاما.

وفي هذه الاثناء دعت مديرية صحة محافظة السليمانية سكان محلة "كوردستات" الى اجراء الفحوصات الطبية من فيروس كورونا بعد تسجيل حالة اصابة لإمام وخطيب جامع المحلة.

وقال المتحدث باسم المديرية الدكتور ياد نقشبندي لوكالة شفق نيوز، انه بعد اصابة رجل دین فې السلیمانیة الصحة تطلب من کل ساکنی محلة "کوردسات" اجراء فحص الکورونا و بالذات الذین صلوا في جامع المحلة.

واضاف "لا نستبعد ادخال هذە المحلة او المنطقة بالکامل بالحجر الصحي اذا سجلت حالات اخری".

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